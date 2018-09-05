Мешканець Тернопільщини через “знахідку” нажив собі купу проблем

05/09/2018 Розмір тексту:

В області днями розпочалася операція «Зброя та вибухівка». ЇЇ мета – вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки.

Що не день – нові результати. Обріз двоствольної мисливської рушниці Заліщицькі поліцейські виявили у жителя райцентру. Чоловік стверджує, що зброю знайшов. Свою знахідку він не зареєстрував належним чином і зберігав у власному помешканні без жодних дозвільних документів, розповіли у поліції.

За свою безпечність і легковажність заліщанин понесе відповідальність відповідно до частини 1 статті 263 Кримінального кодексу – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.