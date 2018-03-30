Мешканець Теребовлянщини хотів погуляти, а сяде в тюрму

30/03/2018 Розмір тексту:

Бензокосу марки «Дніпро» поцупив зловмисник у свого односельчанина. З заявою про зникнення майна правоохоронців Теребовлянського відділу поліції звернувся житель села. Чоловік розповів, що з його будинку невідома особа викрала інструмент.

У ході оперативно – розшукових заходів працівники поліції вийшли на слід крадія. Ним виявився 27-річний односельчанин потерпілого. Юнак вже потрапляв в поле зору працівників поліції, тепер повнив список протиправних дій крадіжкою, аби було за що погуляти.

Хату господар залишив незамкненою, а сам порався на господарстві позаду будинку. Зловмисник прийшов до сусіда у справі, та вирішив скористатися моментом. Помітивши, що господарка без нагляду, прихопив з сіней косу вартістю 1800 гривень та швидко подався з подвір’я.

Інструмент продав на ринку в райцентрі, а гроші витратив на власні потреби.

Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років. За даним фактом відкрите кримінальне провадження згідно статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.