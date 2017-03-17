Мешканець Петрикова знайшов чорний пакет з дуже небезпечним вмістом

17/03/2017 Розмір тексту:

Небезпечну знахідку приніс працівникам Тернопільського районного відділення житель села Петриків. Чоловік розповів, що збираючи у лісосмузі неподалік села Підгороднє деревину, виявив чорний пакет, а в ньому предмет, зовні схожий на гранату.

Працівники поліції вилучили боєприпас та направили на експертизу до Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Приніс з лісу до поліції боєприпаси і мешканець Підгаєччини. Видачу З0 набоїв та предметів, схожих на запал та гранату, задокументували місцеві правоохоронці. Вилучені речі направлені на експертне дослідження.

Відомості про події внесено до ЄРДР згідно статті 263 ККУ, однак згідно закону, обидва мешканці краю звільнені від кримінальної відповідальності, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.