Мешканець Чортківського району потрапив у лікарні в неприємну історію

02/11/2017 Розмір тексту:

У неприємну кримінальну історію потрапив мешканець Чортківського району. В обласній лікарні Тернополя, де чоловік знаходився на лікуванні, у нього вкрали картку, а згодом зняли з неї готівку.

33-річний мешканець району, залишив палату та подався на медичні процедури, залишив гаманець на ліжку. А злодій тут як тут. Грошей у портмоне не було, чоловік якраз витратив готівку на ліки, однак там зберігалася банківська карта, а разом з нею папірець пін кодом. ЇЇ і поцупив зловмисник.

Потерпілий одразу навіть не помітив пропажі. Через два дні захотів зняти готівку а картки не виявив. Довелося телефонувати спочатку в банк, а потім в поліцію

А злодій тим часом зняв з картки шість тисяч та розкошував за чужий кошт. Однак недовго. Як повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області, поліцейські встановили його особу, раніше судимий мешканець селища Великі Бірки вкотре вчинив кримінал. Легка нажива – саме на таких крадіжках і спеціалізувався крадій. Тепер доведеться відповісти за скоєне.