Мешканець Бережан був такий п’яний, що не пам’ятає, як його збив автомобіль

10/03/2017 Розмір тексту:

Із струсом головного мозку, закритою черепно-мозковою травмою, рваною раною обличчя та переломом двох ключиць зі зміщенням до лікарні потрапив мешканець Бережан, 1979 року народження.

Чоловіка 9 березня близько 20:30 збив автомобіль і з місця пригоди втік. За попередніми даними, потерпілий йшов проїжджою частиною дороги в попутному з рухом транспорту напрямку і перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Яке авто його збило, він не пам’ятає. Слідчі встановлюють особу водія-втікача, опрацьовують речові докази та відео з камер спостережень.

Правоохоронці звертаються до водіїв, які в проміжок часу з 20:20-20:30 проїжджали вулицею Привокзальна у Бережанах і мають в авто реєстратори, допомогти встановити порушника та надати відео для опрацювання. Анонімність гарантується

Повідомити інформацію про дану автопригоду можна на лінію “102” або за номером телефону (03548)2-12-45, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.