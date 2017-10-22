Мережу “підірвав” водій BMW, який намагався з’їхати сходами. ФОТО, ВІДЕО
22/10/2017 0
Розмір тексту:
У Тернополі водій “BMW” намагався з’їхати з тротуару вузенькими сходами.
Як повідомляє у Фейсбуці Ігор Василів, автомобіль сів на пузо”. Відтак, водій і пасажири майже всю ніч намагалися зрушити автівку з місця.
Інцидент стався на вулиці Миру, біля так званого “п’ятачка”.
Пости у соцмережах про водія-невдаху, якому вистачило грошей, аби придбати іномарку, ане не вистачило клепки, аби їздити як нормальні люди, набирають шалену кількість переглядів та коментарів.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...