Мережу “підірвав” водій BMW, який намагався з’їхати сходами. ФОТО, ВІДЕО

22/10/2017 Розмір тексту:

У Тернополі водій “BMW” намагався з’їхати з тротуару вузенькими сходами.

Як повідомляє у Фейсбуці Ігор Василів, автомобіль сів на пузо”. Відтак, водій і пасажири майже всю ніч намагалися зрушити автівку з місця.

Інцидент стався на вулиці Миру, біля так званого “п’ятачка”.

Пости у соцмережах про водія-невдаху, якому вистачило грошей, аби придбати іномарку, ане не вистачило клепки, аби їздити як нормальні люди, набирають шалену кількість переглядів та коментарів.

Опубліковано Ігором Василевим 22 жовтня 2017 р.

Опубліковано Ігором Василевим 22 жовтня 2017 р.