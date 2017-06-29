Мережу “підірвали” фото тернопільської випускниці. ФОТО

29/06/2017 Розмір тексту:

На вихідних у Тернополі відбулося загальноміське свято “Випускник-2017”. За традицію кожна дівчина намагалася здивувати своїм неймовірним нарядом.

Але найбільш помітною виявилася синьоволоса випускниця, пише Доба.

Вона одягнула вишиванку, а поверх неї жилет з написом “We don’t need no education” – слова з пісні Pink Floyd. Що цікаво, саме ця випускниця піднімалася на сцену за золотою медаллю.