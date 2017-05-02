Мера Тернополя нагородили медаллю Князя Володимира

02/05/2017 0
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27 квітня єпископ Мукачівський і Карпатський, керуючий Карпатською і Тернопільською єпархіями Української Автокефальної Православної Церкви Віктор Бедь вручив міському голові Сергію Надалу медаль Рівноапостольного Великого князя Київського Володимира.

Як зауважив єпископ, ця медаль вручена за особистий внесок очільника Тернополя в утвердження місцевого самоврядування та заслуги перед Українською Автокефальною Православною Церквою.

Сергій Надал подякував духівнику за високу церковну нагороду та привітав його з призначенням правлячим єпископом Тернопільської єпархії. Міський голова побажав єпископу Божої мудрості, натхненного служіння на славу Божу і на добро українського народу.

 

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