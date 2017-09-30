Мер Почаєва захищатиме майнові інтереси Московського Патріархату в ООН
Засідання 28-ї сесії ООН обіцяє бути по-справжньому особливим для мера Почаєва Василя Бойка, адже не кожен градоначальник провінційного містечка може похвалися тим, що представляє власні звернення перед поважною міжнародною організацією.
От тільки тематика звернення мера Почаєва зовсім далека від того чим повинен займатися міський голова, а чомусь полягає у захисті майнових інтересів Почаївської Лаври Московського патріархату.
Наприкінці червня представники ВО «Свобода» не допустили передачі під час сесії Почаївської міської ради у постійне безоплатне користування Почаївській Лаврі земельних ділянок в центрі міста Почаїв загальною площею понад 1 гектар. З приводу вказаного інциденту мер Почаєва Василь Бойко звернувся в поліцію, а згодом і до керівника юридичної контори УПЦ МП «Громадський правозахист» Олега Денисова. Як наслідок, скарги очільника міськради Почаєва будуть представлені на 28-й сесії засідання ради ООН та вже були передані в ОБСЄ. Таку ревну прихильність мера до УПЦ МП не похитнули і постійні скандали навколо Почаївської Лаври, пов’язані з її антиукраїнською діяльністю.
Втім, намагання мера Почаєва передати залишки вільних міських земель московській церкві не є новиною, а швидше продовжують загальну тенденцію і підтверджують версію, що містом вже давно керує не міська рада, а Почаївська Лавра. Так, колишній міський голова Володимир Заболотний намагався передати у власність монастирю УПЦ МП приміщення відділення поліції, а його попередник, Олег Іванюк, таки передав Лаврі кілька будівель місцевої лікарні.
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Коментарі (1)
Василь30/09/2017
90% мерів України мають рильце в пушку…і це ще так по мінімуму…А в Почаєві і немає про що говорити…цей фацет явно сидить на “зарплаті” в московських попів,а чого доброго і в ФСБ….Треба брати цього “достойника” за мякеньке місце і потрясти добряче…буде цікаво….А може Петрові такі як він,як труханов,як Вілкул,як Кернес і т.д. вигідні???Тоді інша справа…Будемо робити висновки на виборах!