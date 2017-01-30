Мер Чорткова осоромився на всю Україну

29/01/2017 Розмір тексту:

Скандальне інтерв’ю міського голови райцентру на Тернопільщині викликало обурення у цивілізованої частини українського суспільства. Заяву пана Шматька висміюють у фотожабах та активно обговорюють у соцмережах.

Такі переконання типові для Європи середини 19-го століття, а також деяких відсталих мусульманських країн у столітті 21-му – вважає переважна більшість дописувачів. Знайшлися і ті, хто захищає чортківського мера, посилаючись на власне трактування християнських канонів. Статтю уже видалили з сайту, який її опублікував, однак Гугл все пам’ятає.

“Не сприймаю жінок керівників. Вважаю, що чоловіки краще керують. Вони практичніші, швидше приймають рішення. Довго не розумів жінок сільських голів. Мені важко дається зрозуміти – навіщо це їм. Все таки є винятки, коли жінки дуже класні керівники. Але це рідкість. Вважаю, що жінка – це мама, вихователь, вчитель по життю. Але не керівник. Моя дружина хоче бути керівником, кар’єру зробити, але я питаюся її, чи варто.