Мер Чорткова осоромився на всю Україну
Скандальне інтерв’ю міського голови райцентру на Тернопільщині викликало обурення у цивілізованої частини українського суспільства. Заяву пана Шматька висміюють у фотожабах та активно обговорюють у соцмережах.
Такі переконання типові для Європи середини 19-го століття, а також деяких відсталих мусульманських країн у столітті 21-му – вважає переважна більшість дописувачів. Знайшлися і ті, хто захищає чортківського мера, посилаючись на власне трактування християнських канонів. Статтю уже видалили з сайту, який її опублікував, однак Гугл все пам’ятає.
“Не сприймаю жінок керівників. Вважаю, що чоловіки краще керують. Вони практичніші, швидше приймають рішення. Довго не розумів жінок сільських голів. Мені важко дається зрозуміти – навіщо це їм. Все таки є винятки, коли жінки дуже класні керівники. Але це рідкість. Вважаю, що жінка – це мама, вихователь, вчитель по життю. Але не керівник. Моя дружина хоче бути керівником, кар’єру зробити, але я питаюся її, чи варто.
Коли був молодшим, боявся стоматологів, змій і жінок за кермом. Десь до 20 років дивувався, як жінка може автомобіль водити. Це дитячі фобії” – заявив журналістам Володимир Шматько. Своїми думками запрошуємо поділитися в коментарях.
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Коментарі (3)
Ігор29/01/2017
А щодо статті то в Шматька чомусь усі керівники відділами стають жінки, а особливо ті що із села Біла, або молоді та неодружені. То що йому потрібні погані керівники? Чи може оцінює він їх по іншому?
Ігор29/01/2017
Так він далі в статтях пише що ходить на роботу пішки, хоча весь Чортків бачить як Шматько їздить на державному джипі за 700 штук
Микола29/01/2017
Про Пороха загнув конкретно: “Він запам’ятав мене. Так приємно. Але коли так близько стоїш і вітаєшся за руку, таке враження, що це якісь інші люди. Президент – якась вища людина. З іншого світу. Я так відчував.”
Ну то шо з іншого світу – то тут не попреш А ось щодо “вищої людини” – ой не факт (що б не сказати інакше)