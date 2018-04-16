Менше безробітних, більше вакансій: на Тернопільщину прийшло покращення

16/04/2018 Розмір тексту:

На 1 квітня 2018-го роботодавці області запропонували 3131 вакансію, у т.ч. для робітників – 1894, для службовців – 879, для осіб, які не потребують спеціальної підготовки – 358. Це на 6,9% більше, ніж у минулорічному І кварталі. Найбільше їм потрібні бібліотекарі, бухгалтери, завідувачі клубів, менеджери, економісти, інженери, листоноші, касири, водії, продавці, трактористи, слюсарі, швачки, кухарі, електрогазозварники, будівельники.

Відтак, зменшилося навантаження на одне вільне робоче місце. В середньому по області 3 безробітних претендувало на 1 вакансію (у січні 2018- го – 7 осіб), найбільше у Підгаєцькому – 21, найменше – у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості – 1. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук, передає прес-служба відомства.

У січні-березні 2018 року через службу зайнятості Тернопільщини шукали роботу 23,3 тис. осіб, з них 13,7 тис. мали статус безробітного (у І кварталі 2017-го безробітних було на 3 тис. більше). За сприяння центрів зайнятості області вдалося працевлаштувати 5294 осіб. З компенсацією роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування отримав роботу 121 безробітний. Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності дала можливість 8 безробітним почати рік з відкриття власного бізнесу. Тимчасовою роботою було забезпечено 653 особи, після завершення якої 58 осіб працевлаштовано на постійні місця праці.

З початку 2018 року 3301 роботодавець подав у місцеві центри зайнятості Тернопільщини повідомлення про 13 тис. вакансій. Також у базі даних служби зайнятості містилась інформація про 2354 пропозиції роботи, отримані з інших джерел. Серед поданих у службу зайнятості вільних робочих місць 8,2% – із заробітною платою вищою від середньої по області, 34,3% – з мінімальною зарплатою.

Зменшилася середня тривалість укомплектування вакансій з 10 до 9 днів.

Збільшився рівень працевлаштування безробітних учасників АТО на 2,9%.

З початку цього року 380 безробітних проходили професійне навчання або підвищували кваліфікацію за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, з них 97,9% – під конкретні замовлення роботодавців. Завершили навчання 223 особи, з них 190 вже працевлаштовано. Рівень працевлаштування після навчання, порівняно з січнем-березнем минулого року, зріс з 72,5% до 85,2%.

Кількість безробітних в області на 1 квітня 2018 року, у порівнянні з відповідною датою 2017 року, скоротилась на 17,1% та становила 9839 осіб. Серед них: половина – жінки, третина – молодь віком до 35 років, 46,5% – робітники, 35,8% – службовці, 44,4% – з вищою освітою.

Зріс середній розмір допомоги по безробіттю з 1870 грн на 01.04.2017 до 2348 грн на 1 квітня 2018 року; таку допомогу отримували 8,6 тис. безробітних.