Меморандум щодо співпраці в розвитку індустріальних парків підписали між провінцією Донг Най та Тернопільщиною. ФОТО

17/12/2017 Розмір тексту:

Провінція Донг Най (Соціалістична Республіка В’єтнам) та Тернопільська область підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у напрямку розвитку індустріальних парків. Відбулося це у місті Б’єн Хоа у п’ятницю, 15 грудня.

Відповідно до підписаного документу, обидві сторони проведуть консультації з інвестиційних інновацій та разом шукатимуть шляхи розвитку діючих та створення нових індустріальних парків на обох територіях.

Це дозволить сприяти зустрічам і дискусіям між підприємцями з провінції Донг-Най та Тернопільської області з питань, що становлять взаємний інтерес. Виступаючи на церемонії підписання Меморандуму, голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна зазначив, що в області високорозвинений сільськогосподарський комплекс з великими обсягами експорту продукції спиртової галузі, молока та птиці.

«Україна прийняла низку законодавчих актів щодо впровадження пільг для іноземних інвесторів», – поінформував Степан Барна, додавши, що з 2022 року країна забезпечить повне звільнення від оподаткування імпорту певних видів машин та деталей машин.

У свою чергу, заступник голови Народного комітету провінції Тран Ван Вінь зазначив, що в його розпорядженні 32 промислові зони з більш ніж 1200 проектами прямих іноземних інвестицій, загальною вартістю близько 30 мільярдів доларів США.

Джерело: english.m.vov.vn