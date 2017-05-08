Мединський грозиться забрати “живі” гроші у водіїв маршруток

08/05/2017 Розмір тексту:

Автоматичну систему оплати проїзду та обліку пасажирів продовжують впроваджувати у Тернополі.

Із грудня минулого року замість звичайних квитків кондуктори у тролейбусах почали видавати пасажира квитки із спеціальних пристроїв – валідаторів – або так звані електронні квитки. А в середині квітня на одному із засідань виконкому було прийнято рішення використовувати автоматичну систему оплати проїзду і на автомобільному транспорті комунального підприємства «Тернопільелектротранс», тобто на трьох автобусах, які працюють на маршруті 1А. Згодом, її планують запровадити і в маршрутках місцевих перевізників.

– Запровадження електронного квитка необхідне, щоб був точний облік пасажирів: скільки людей оплачують повний проїзд, пільговий і їдуть безкоштовно, який є пасажиропотік і чи є потреба у підвищенні тарифу чи ні, – пояснює Ігор Мединський, начальник управління транспорту, комунікацій і зв’язку міськради. – Зараз водії маршруток мають доступ до готівки, а цього не має бути, гроші мають накопичуватися на банківському рахунку і аналогічно має виплачуватися зарплата водіям. Зарплата буде виплачуватися у відповідності до договору між перевізником та водієм: автобус не помитий – мінус 5%, нахамив – мінус 10%, не поїхав по графіку без поважних причин – мінус, і так далі. Тобто із зарплати, яку б мав отримати водій у розмірі 7-8 тисяч гривень, він може отримати 4-5, і на наступний місяць буде розуміти, що треба себе гречно поводити, мати чистий транспорт, дотримуватися розкладу руху та інше. Це буде стимулювати водія до виконання своїх обов’язків. Перевізник буде купувати запасні частини через безготівковий обіг і продавці запчастин змушені будуть платити податки у бюджет, а то там зараз просто «клондайк». Єдиний електронний квиток поставить всю сферу діяльності в частині організації громадських перевезень з вух на ноги. Це своєрідна потужна реформа. Не буде такого, що не видав квиток. Контролювати це буде як мінімум 20 бригад. У маршрутках буде встановлений стаціонарний пристрій для оплати проїзду. Вхід буде на передні двері, а вихід – на задні, щоб ніхто нікому не заважав, і приклавши до валідатора карточку, людина отримає квиток. В тролейбусах також будуть стаціонарні валідатори, кондукторів не буде. Валідатор також буде у водія маршрутки, щоб видавати квитки іногороднім, які не матимуть відповідної карточки для оплати проїзду.

Працюють у міській раді і над введенням єдиної транспортної карточки або карточки тернополянина. Спочатку такі карточки будуть виготовлені для пільгових категорій: студентів, учнів, школярів, а також пенсіонерів та всіх, хто має право на безкоштовний проїзд. Це будуть персоніфіковані електронні картки,які можна буде поповнювати. Решта тернополян, які користуються громадським транспортом, зможуть придбати не персоніфіковані краточки. Додаткову інформацію про це міськрада повідомить городянам згодом.

Ольга Трач

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