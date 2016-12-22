Мединському принесли “лису” шину

20/12/2016 1
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Депутати міської ради вимагають відставку начальника управління транспорту.

маршрутка, МединськийЗокрема, звіт начальника Ігора Мединського на заключній сесії року розпочався зі скандування “Від-став-ка!” та подарунка – “лисої” шини, повідомляє Погляд.

Свободівець Іван Зінь приніс до трибуни шину, як символ роботи управління транспорту та особисто його керівника в період снігового колапсу. Мовляв, Ігор Мединський підставив міського голову, неправдиво звітуючи про чудову роботу транспорту 12-14 листопада.

Про недовіру до Ігора Мединського говорив свободівець Роман Торожнюк. Порошенківець Тарас Білан теж задекларував бажання голосувати за відставку Мединського. Самопомочівець Назар Зелінка коментує роботу керівника управління як вкрай негативну.

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Коментарі (1)

Славік

20/12/2016

Торожнюк нехай в себе в районі де керує транспортом покаже як треба працювати

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