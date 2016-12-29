Мединського звинуватили у лобіюванні власних інтересів

29/12/2016 Розмір тексту:

На гривню більше доведеться платити тернополянам за проїзд у громадському транспорті після новорічно-різдвяних свят. На останньому в цьому році виконкомі прийняли рішення, що повний квиток у тролейбусі буде коштувати три гривні, у маршрутці – 4 гривні. Таке рішення зумовлене підвищенням вартості електроенергії для КП «ТЕТ» та мінімальної зарплати.

Під час прийняття рішення про збільшення тарифів в автотранспорті депутат Іван Зінь зауважив, що управлінням транспорту не було вивчено пасажиропотік. А ще він припустив, що при піднятті тарифів начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Ігор Мединський лобіює власні інтереси.

– Я не раз говорив на профільній комісії, у сесійній залі, що ви є лобістом перевізників, – сказав Іван Зінь. – До листопада 2006 року ви були керівником ПМП «Медин», яке займається перевезенням пасажирів. Крім того, ви були головою асоціації перевізників Тернополя. У 2006 році тодішній міський голова запросив вас працювати у міську раду. Зважаючи на те, що зараз Олеся Мединська, ваша дружина, очолює ПМП «Медин», я можу припустити, що ви є лобістом для підняття тарифів, тому що це ваш сімейний бізнес.

На це Ігор Мединський зауважив, що депутат дезінформував членів виконавчого комітету, оскільки підприємство Олесі Мединської закрите десяток років тому.

Міський голова Сергій Надал пояснив, що підняття тарифів в автотранспорті пов’язана з підняттям мінімальної зарплати та ростом індексу споживчих цін. І за розрахунком управління економіки міськради собівартість перевезення пасажира в маршрутці становить 4 гривні вісім копійок.

Ольга Трач

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