Медики закликають тернополян захистити дітей від небезпечної інфекції

20/06/2017 Розмір тексту:

Спалах захворювання на кір зареєстрували фахівці у Бучацькому районі. Там виявили 25 хворих. Хвороба поширилась у дитячому садочку «Теремок», що в Бучачі, де її від хворого підхопили 16 дітей і 2 дорослих. Ще п’ять випадків зареєстрували в інших районах – 3 у Чортківському та по одному у Борщівському і Бережанському.

– Досвід засвідчує, що інфекція поширюється, коли перші випадки кору пропускаються, і не діагностуються, – каже Володимир Паничев, заступник директора ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». – І саме через не діагностований пропущений перший випадок кору в Бучачі ми маємо спалах. Хвороба може проходити на фоні певного благополуччя, і не всі готові подумати про кір. Тим більше, що в дітей щеплених, при певному рівні імунітету він може протікати в атиповій, стертій формі і такі речі можливі. І будь-який лікар ризикує пропустити перший випадок, особливо якщо він протікає атипово. У Борщеві і Чортківському районі випадки захворювання пов’язані з тим, що підлітки, які навчаються в Івано-Франківську приїхали додому будучи в інкубаційному періоді.

Ситуація із захворюванням неблагополучна по всій Україні. Його реєструють у 15-ти областях. Якщо у нашій області станом на 16 червня зареєстрували тільки 30 випадків кору, то в Івано-Франківській – 392. Багато хворих також в Одеській області, а загалом в Україні захворіли вже 735 осіб, із них 536 – діти і підлітки. Вважається, що на кір можуть захворіти тільки люди віком до 30, утім є випадки коли хворіють і старші. Так, у нас серед хворих є 50-річна жінка.

– По області маємо зареєстровано 30 випадків кору: з них – 8 дорослих та 22 дітей, – зазначила Світлана Маціпура, лікар-епідеміолог ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». – Серед дорослих зареєстрований випадок 50-річої жінки. Серед дітей найбільше хворих 5-9 років та 1-4 роки. Згідно щеплювального статусу серед хворих більше половини 54% – особи, які не мали жодного щеплення або невідомі дані про щеплення, 35% – отримали лише одне щеплення, 10% – люди, які отримали два щеплення, але ще в дитинстві. Пройшло більше 10 років з останнього щеплення і вони захворіли. Зі всіх випадків маємо підтверджено лабораторно 5 випадків, інші матеріали ще в роботі.

Кір – інфекційне захворювання, яке поширюється повітряно-крапельним шляхом з током повітря при диханні, чханні, кашлі. Людина стає заразною ще за два дні до видимих проявів хвороби: високої температури, сльозоточивості, кашлю, висипання. І якщо з одним хворим сконтактує 100 людей, які не мають імунітету до кору, тобто не були щеплені, то 95-98 із них можуть захворіти. Кір небезпечний ускладненнями: коревою пневмонією та енцефалітом. І в попередні роки, коли були піки захворювання, в Україні від ускладнень померло 11 дітей. А єдина профілактика цього захворювання – вакцинація.

Підвищення рівня захворюваності на кір, за словами Марії Павельєвої, завідувача відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України, пов’язане з низьким охопленням щепленнями дітей і дорослих. Щоб запобігти хворобі медики радять зробити щеплення. Необхідна вакцина для цього вже є в області.

– В область централізовано поступила за державний кошт вакцина проти кору, паротиту і краснухи, – повідомила Марія Павельєва. – З 19 червня вона буде розподілена по всіх районах. Щеплення можна отримати в лікувально-профілактичних закладах за місцем проживання. Календар профілактичних щеплень включає в себе щеплення двічі: в один рік і шість років. Враховуючи, що у нас було багато випадків, що недостатнього забезпечення імунобіологічними препаратами, то до календаря включені також діти старші двох років, які були неохоплені з різних причин, і діти старші семи років. За останні 10 років по вакцині КПК в нашій області ускладнення жодного не було. Все-таки треба думати наперед про здоров’я дітей і зважитися їх провакцинувати.

Ольга Трач

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