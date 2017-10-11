Медики розповіли про нову загрозу для мешканців Тернопільщини

11/10/2017 Розмір тексту:

Цього епідемічного сезону жителям краю дошкулятимуть три штами грипу, серед яких новий «Мічиган», імунітету до нього в людей поки немає. Відтак епідеміологи радять вакцинуватися.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, на Тернопільщині циркулюватимуть такі штами грипу: АН1N1 «Мічиган», АН1N2 «Гонконг» і В «Брісбен». Найнебезпечнішим лікар-епідеміологи називають «Мічиган», оскільки до нього немає імунітету.

«Цей штам грипу потрапить до нас з Південної частини світу. З ним ми ще не стикалися, тому в людей немає до нього імунітету. Цей вірус з’явився у 2015-му році, він досить подібний за структурою до грипу АН1N2, але він вже зазнав мутації, і тепер має нові особливості. Тому, щоб захистити себе від цього штаму грипу, радимо робити щеплення. Нова вакцина захистить організм від усіх штамів. В аптеках області має бути чотири види вакцин, але поки що завезли лише одну. Проте зі щепленням варто не зволікати. Вартість вакцини – від 200 гривень», – відзначила на прес-конференції лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру МОЗ України Світлана Маціпура.

У результаті активності нового штаму грипу захворюваність може зрости на 15%, – прогнозуює Міністерство охорони здоров’я. Наразі захворюваність на ГРВІ по області складає 197 випадків на сто тисяч населення. За прогнозами лікарів-епідеміологів, далі кількість хворих може зростати, а під час активності штамів грипу, можлива епідемія.

Софія Романська