Медики розповіли, на які продукти слід налягати тернополянам

12/10/2017 Розмір тексту:

З вересня почала збільшуватися кількість людей, які захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції. Станом на дев’яте жовтня було зареєстровано більше двох тисяч хворих. Захворювання на грип ще не діагностували. За прогнозами медиків найбільше люди хворітимуть у кінці грудня та в кінці січня-на початку лютого наступного року. Кількість хворих на грип може бути більшою, ніж минулого епідемічного сезону, оскільки циркулюватиме новий штам вірусу грипу «Мічиган», до якого у населення ще немає імунітету.

Перші прояви ГРВІ та грипу проявляються в середньому через одну-дві доби після зараження. Передається вірус повітряно-краплинним методом під час чхання, кашлю, розмови із хворим. Також може бути контактний метод передачі, тому необхідно часто мити руки, як дорослим, так і дітям. Для захворювання характерні сухість, першіння в горлі, кашель, з переходом у вологий, закладеність носа, чхання, зміна голосу, почервоніння кон’юктиви, сльозотеча, підвищення температури, озноб, болі в суглобах, м’язах, загальна інтоксикація, може бути важка інтоксикація, яка проявляється нудотою і, навіть, втратою свідомості. ГРВІ розпочинається із закладеності носа і нежиттю, а потім з’являється кашель, а грип навпаки – спочатку з’являється кашель, а потім – нежить. Як можна попередити хворобу розповіла головний позаштатний спеціаліст – інфекціоніст управління охорони здоров’я облдержадміністрації Олена Герасименко.

– Для більшості людей ГРВІ і грип є важкими захворюваннями, – зазначає вона. – У 2009 році ми вперше зіткнулися з проявами захворювання, яке розвивалося блискавично і проходило з ускладненнями: швидко розвивалася пневмонія, яка призводила до летальних випадків. Тоді в області від ускладнень грипу померло 26 людей. Тому зараз ми закликаємо звернути увагу на здоров’я, перш за все – це вакцинація. По-друге не лікуватися самостійно, а звертатися за допомогою до лікарів. Перший засіб лікування – це прийом противірусних препаратів. Якщо їх прийняти на самому початку захворювання, то за дві-три доби можна втамувати захворювання, температура піде на спад, і хвороба може пройти в легкій формі. Але є люди, які мають паталогії, особливо це стосується осіб похилого віку, також недоношені діти, яким з перших діб треба давати антибіотики, щоб не посилювалися наявні проблеми. Самостійно можна приймати такі жарознижуючі засоби, як напої з калини, малини. Для профілактики хвороби можна приготувати такий напій: на три літри води взяти 100 грамів меду, пропущені через м’ясорубку три лимони і дві головки часнику. Вживати його необхідно щодня по 50 мілілітрів двічі на день. Крім цього треба провітрювати приміщення, використовувати для очищення повітря в помешканні ефірну олію евкаліпта.

Для профілактики захворювання Олена Герасименко також рекомендує уникати контактів з особами, які мають прояви грипозних інфекцій, використані паперові серветки одразу викидати, мити постійно руки, не торкатися руками після чхання очей і носа, уникати обіймів та поцілунків з хворими, не підходити до хворих ближче, ніж на 2 метри. При хворобі не ходити на роботу, а залишатися вдома, не вести у садочок та до школи хворих дітей.

Ольга Трач

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