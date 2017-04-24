Медичним закладам Тернополя допомогли благодійники з Польщі та Німеччини

24/04/2017 Розмір тексту:

Майже п’ять тонн гуманітарної допомоги передали тернопільським медичним закладам представники «Червоного хреста» з Німеччини і Польщі. Також допомогу від іноземних благодійників отримали й бійці 44-ої артилерійської бригади у зоні АТО.

До лікувальних закладів Тернопільщини з Німеччини і Польщі привезли ліжка, матраци, медичне обладнання й засоби реабілітації.

«Гуманітарний вантаж до Тернополя передали з міста Бауцен. У цьому місті працює також організація «Червоний хрест», яка займається збором гуманітарної допомоги для потребуючих в інших країнах. Гуманітарну допомогу, яку привезли до Тернополя вже розприділи між місцевими лікувальними закладами. Зокрема певні речі передали до Коропецької школи-ліцею, Теребовлянського геріатричного центру, для школи глухонімих дітей. Також допомогу отримали й бійці сорок четвертої артилерійської бригади. Всю допомогу передали безкоштовно, проте доставку із-за кордону оплатили з місцевого бюджету», – відзначив директор обласного відділення міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО Віталій Семенюк.

Іноземні благодійники готують ще один транш допомоги для лікувальних закладів краю, зокрема привезуть медичне устаткування для хоспісних пацієнтів краю.

Софія Романська