Медичний скандал у Тернополі: поліція розпочала кримінальне провадження про умисне вбивство

10/02/2017 Розмір тексту:

— Донька в секунду закотила очі, посиніла, з рота пішла піна. Я до неї: “Оля, Оля! Що сталося?” Вона вже не могла відповісти, — пригадує 73-річна Богдана Заболотна з міста Тернопіль.

20 січня її донька 42-річна Ольга Амбіцька померла після візиту лікаря-невропатолога із комунальної міської лікарні №2. У жінки чотири роки тому відмовили ноги. Мала доброякісну пухлину в шийному відділі хребта. На операцію не погодилася, боялася ускладнень. Отримала І групу інвалідності. Лікар прийшла для обстеження, щоб її продовжити, повідомляє gazeta.ua.

— Вона взяла доньчині ноги і почала ними рухати. Олю застопорило. Не могла поворухнутися. Я казала лікарці, що в неї ноги спазмують. Треба почекати, щоб відпустило. Але вона не послухала. З натугою, силою згинала і розгинала кінцівки. Тоді стала перевіряти чутливість тканин. Колола голкою в живіт. У цей момент Олі зробилося погано, — розповідає Богдана Павлівна.

Ольга Амбіцька виховувала двох дітей — 21-річну Наталію та 13-річного Олександра.

— Мама просила лікарку припинити. Казала, їй зле. Що саме з нею робиться, не могла пояснити, — каже донька Наталія.

Рідні жінки звернулися до поліції.

— Діти бігали біля мами, водою поливали. Просили лікарку допомогти, бо Олю скорчило. Такого раніше не було. Відповіла, що нічим не поможе. Порадила викликати “швидку”. Одяглася й пішла, — говорить сестра покійної Наталія Букіта, 39 років. — Лікарі, які приїхали на виклик, констатували смерть. Розтин показав, що сестра померла від тромбу. Був у нозі. Коли нею почали різко рухати, обірвався і пішов у серце.

— Відкрили кримінальне провадження про умисне вбивство, — каже Сергій Крета з обласної поліції. — Звернулися до обласного управління охорони здоров’я, щоб створили фахову комісію і провели власну перевірку.

Колеги лікарку виправдовують.

— Вона настільки в стресі, що не могла навіть пояснення написати. Руки тряслися. Відправив на лікарняний, — каже Віктор Кміта, головний лікар комунальної міської лікарні №2. — Смерть пацієнтки була невідворотна, відірвався тромб. Навіть в умовах стаціонару 90 відсотків таких людей помирають.

— Маніпуляції невропатолога могли спричинити тромбоемболію пацієнтки. Але якщо хвора мала тромб, він міг обірватися у будь-який інший момент, навіть коли б жінка трохи натужилася. Перевірити його наявність у домашніх умовах неможливо. Для цього потрібна спеціальна діагностика, — каже 42-річний Олександр Рильцов, завідувач терапевтичного відділення Харківської міської поліклініки №5.