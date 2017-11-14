Медична реформа: що чекає жителів Тернопільщини

14/11/2017 Розмір тексту:

Тернопільська область чи не перша в Україні, у якій практично вже сформована електронна база пацієнтів. Про це повідомив заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Юрій Юрик під час прес-конференції, присвяченій впровадженню медичної реформи.

«Орієнтовно до 4 грудня даний реєстр буде повністю завершений і тоді ми отримаємо реальну картину кількості населення у зоні обслуговування того чи іншого округу», — зазначив Юрій Юрик.

З початку 2018 року відбуватиметься подвійне фінансування медичної галузі: за рахунок медичної субвенції та Національної служби здоров’я. У той же час діюча система охорони здоров’я не припинятиме своєї роботи, наголосив Юрій Юрик. Реформування даної галузі та перепрофілювання лікувальних закладів здійснюватимуться паралельно.

Для Тернопільської області з державного бюджету передбачено 178 мільйонів гривень на розвиток первинної ланки медичної допомоги. Насамперед, відбуватиметься матеріально-технічне переоснащення медичних установ, повідомив начальник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук.

«Сьогодні ми працюємо над тим, щоб кожний центр первинної медико-санітарної допомоги зміг переформатуватися в комерційне підприємство. Це робиться з тією метою, щоб у подальшому медичний заклад мав змогу укладати договір з Національною службою здоров’я для проплати за надання медичних послуг», — зазначив Володимир Богайчук.

Серед плюсів впровадження медичної реформи фахівці називають забезпечення кожного сімейного лікаря комп’ютером та доступом до мережі Інтернет. Крім того, суттєво збільшиться рівень заробітної плати — медики отримуватимуть від 8500 грн. до 20 000 грн. У той же час, згідно укладеного договору, відповідальність лікаря та пацієнта буде однаковою.

Розмір оплати за певний вид медичних послуг та забезпечення лікарськими засобами затвердить Кабмін. Діятиме єдиний тариф, розроблений для всієї України. Страхові гарантії щодо оплати медичних послуг бере на себе держава.

«На сайті управління охорони здоров’я функціонує електронна система, в якій пацієнт може ознайомитися з усіма сімейними лікарями, зокрема, у Тернопільській області, — пояснює Володимир Богайчук. — Кожен громадянин має право обрати собі будь-якого лікаря. У свою чергу, медичний фахівець може укласти угоди близько з 2-ма тисячами пацієнтів. Коли буде укладений договір, дані пацієнта перенесуть у так званий «зелений» реєстр. Натомість до «червоного», що наразі створюється, реєструють мешканців зони обслуговування округу чи окремого сімейного лікаря.

Наразі триває процес створення семи Госпітальних рад. До них увійдуть професійні медичні фахівці, які визначатимуть потреби того чи іншого госпітального округу в наданні медичної послуги, а також стратегічний напрямок свого округу, зазначив голова обласної ради Віктор Овчарук. У той же час на теренах області створюватиметься й Центр громадського здоров’я, що працюватиме виключно з метою профілактики захворювань.

«Загалом впровадження реформи дасть можливість не лише покращити якість надання лікарських послуг пацієнтам, а й зупинити міграцію кваліфікованих медичних фахівців за кордон», — підсумував Володимир Богайчук.