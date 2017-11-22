Медична реформа на Тернопільщині: що зміниться для пацієнтів

20/11/2017 Розмір тексту:

З наступного року розпочинається реформа медичної галузі. Частково зміниться її фінансування, пацієнтам треба буде записатися в електронний реєстр та вибрати сімейного лікаря, терапевта, педіатра. Першою зазнає реформ первинна ланка медичної допомоги, а пізніше вторинна і третинна. Загалом реформа триватиме два роки – до 2020-го.

До впровадження змін на Тернопіллі готуються ще з початку 2017-го, і в облдержадміністрації зазначають, що вже готові до реформи.

– З початку року спільно з головами районних рад та адміністрацій, об’єднаних територіальних громад, за підтримки облради ми забезпечили кожного сімейного лікаря комп’ютером, – розповів Володимир Богайчук, начальник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА. – До кожної амбулаторії загальної практики сімейної медицини провели інтернет. Формували електронний реєстр пацієнтів. Це, на мою думку, перший крок, який треба було зробити. До кінця цього року має бути створена Національна служба здоров’я, яка у перспективі має проплачувати надання медичних послуг, які надають сімейні лікарі пацієнту. До початку грудня ми маємо сформувати електронний реєстр пацієнтів. Ми одна з областей, яка сьогодні буде мати цей реєстр, тоді побачимо реальну картину кількості жителів, пацієнтів в зоні обслуговування. З нового року заплановано подвійне фінансування медичної галузі – через медичну субвенцію і через Національну службу здоров’я. Тому зараз ми працюємо над тим, щоб до кінця року кожен Центр первинної медико-санітарної допомоги форматувався у некомерційне підприємство – це основна умова щодо укладання договору з Національною службою здоров’я. Думаю, до кінця року ми зможемо перевести Центри в такі неприбуткові організації. Для цього мають бути відповідні рішення ОТГ, сесій районних чи міських рад. Загалом, ми готові з нового року до зміни системи фінансування і системи підходу до надання медичних послуг сімейними лікарями. Не можемо сказати, що з першого січня у нас радикально зміниться система охорони здоров’я, але завдяки Постанові Кабміну вона буде змінюватися.

Голова обласної ради Віктор Овчарук зазначив, що пропонована реформа – це перший крок до страхової медицини. Також коротко означив основні зміни.

– Реформа, прийнята Верховною Радою, передбачає перший крок до страхової медицини, – каже Віктор Овчарук. – В цьому форматі держава бере на себе страхові гарантії, певну оплату надання медичних послуг і забезпечення лікарськими засобами на рівні первинної ланки, паліативної та екстреної допомог. Кабміном буде затверджено оплату за певний вид медичної послуги і забезпечення лікарськими засобами. Це буде єдиний тариф для всієї України. Тоді пацієнти будуть отримувати гарантовану медичну послугу. Тому що сьогодні, на жаль, медицина у тому стані, яка є, вона не ефективна, тому що кошти витрачаються не на медичну послугу, а на утримання лікувальних закладів, що є неправильним, і що не дає гарантії пацієнту отримати якісну медичну послугу. І перші кроки відносно зміни трьох зазначених напрямків роботи медичної галузі уже зроблено.

Передбачено, що цього року область отримає 178 мільйонів гривень на реформу первинної ланки. Вони будуть перехідними і на 2018-ий рік. Кошти ці підуть на оновлення первинної ланки надання медичної допомоги: закупівлю транспорту, обладнання, будівництво або реконструкцію амбулаторій тощо. За словами Володимира Богайчука, управління зараз детально вивчає де необхідно об’єднати амбулаторії, де провести їх реконструкцію або збудувати нові, щоб максимально раціонально використати передбачені на реформу кошти.

Ольга Трач

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