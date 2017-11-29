Медична реформа на Тернопільщині: область поділять на чотири округи

29/11/2017 Розмір тексту:

Про перспективи реформування закладів охорони здоров’я Тернопільської області говорили під час спільного відкритого засідання Тернопільської обласної ради та обласної державної адміністрації.

Зокрема, питання створення в області госпітальних округів, тобто функціональних об’єднань закладів охорони здоров’я, які розміщуватимуться на відповідній території та забезпечуватимуть надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню цієї території, повідомляє Номер один.

«З приводу формування госпітальних округів та їхньої структури виникало багато запитань. Основна мета госпітальних округів – надання медичної допомоги, гарантованого доступу до відповідного надання пакета медичної допомоги, надання допомоги на вторинному рівні, а також ефективне використання бюджетних коштів, створення умов підготовки закладів охорони здоров’я, що надають санаторію медичну допомогу, а саме функціонування у розрізі зміни системи фінансування», – наголосив начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир Богайчук.

Згідно з сучасним проектом, Тернопільська область ділитиметься на чотири госпітальні округи: Тернопільський (м. Тернопіль, Тернопільський, Підволочиський Збаразький, Зборівський, Гусятинський райони та частина Теребовлянського), Бережанський (Бережанський, Козівський, Монастириський, Підгаєцький райони, частина Зборівського і Теребовлянського районів), Кременецький (Кременецький, Шумський, частина Зборівського та Збаразького районів), Чортківський (Чортківський, Борщівський, Заліщицький, Бучацький райони, частина Гусятинського і Теребовлянського районів).

Основними критеріями створення госпітальних округів були радіус обслуговування – 60 км, прибуття до багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування протягом 60-ти хвилин, ліжковий фонд та окремі показники демографічних ситуацій. Межі госпітальних округів визначалися орієнтуючись на створені об’єднані територіальні громади, проте вони можуть змінюватись. За планом лікарні першого рівня будуть обслуговувати до 120 тисяч населення, а другого – до 200 тисяч.

Ще одним аспектом медичної реформи стане зміна фінансування. Потреби первинної ланки фінансуватимуться Національною службою здоров’я без опосередкування на територіальні громади чи районні ради. Кожен госпітальний округ для реорганізації отримає 52 мільйони гривень.