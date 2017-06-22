Медалі після ЗНО рахують: у Тернополі поменшало відмінників. ВІДЕО

21/06/2017 1
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24-го червня у Тернополі відбудеться випускний.

Зі своїми школами цьогоріч прощається 1173 тернопільських одинадцятикласників. З яких, попередньо, було 172 претендентів на медалі. Однак, результати ЗНО, які цьогоріч зараховували з деяких предметів і як державну підсумкову атестацію, дещо відкорегували кількість медалістів. Не всі учні підтвердили свої результати.

Детальніше – в сюжеті ІНТБ.

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Коментарі (1)

Катерина

21/06/2017

Після дев”ятого класу хочу навчатися в коледжі, чи видадуть атестат за одинадцять класів тобто за середню школу і чи треба буде здавати ЗНО? Хто знає?

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