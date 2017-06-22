Медалі після ЗНО рахують: у Тернополі поменшало відмінників. ВІДЕО
21/06/2017 1
Розмір тексту:
24-го червня у Тернополі відбудеться випускний.
Зі своїми школами цьогоріч прощається 1173 тернопільських одинадцятикласників. З яких, попередньо, було 172 претендентів на медалі. Однак, результати ЗНО, які цьогоріч зараховували з деяких предметів і як державну підсумкову атестацію, дещо відкорегували кількість медалістів. Не всі учні підтвердили свої результати.
Детальніше – в сюжеті ІНТБ.
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...
Коментарі (1)
Катерина21/06/2017
Після дев”ятого класу хочу навчатися в коледжі, чи видадуть атестат за одинадцять класів тобто за середню школу і чи треба буде здавати ЗНО? Хто знає?