Водій-мажор “під кайфом” намагався “закосити” під пасажира

03/10/2017 0
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У Тернополі водій у стані наркотичного сп’яніння намагався обманути патрульних.

Побачивши службовий автомобіль патрульної поліції, водій BMW пришвидшився і почав здійснювати небезпечні маневри. Потім зупинився на заправці і різко пересів на місце пасажира. Це трапилося 2 жовтня, близько 18-ї години, на вулиці Степана Будного.

Інспектори запідозрили, що водій може перебувати у стані сп’яніння і у такий спосіб намагається уникнути відповідальності, тож підійшли аби перевірити документи.

«Водій виглядав стривоженим, а мова його була нечітка і уповільнена. Усе вказувало на те, що він ймовірно вживав наркотичні речовини», – зауважив заступник командира патрульної поліції Іван Спридонюк.

Поліцейські запропонували 23-річному водієві пройти освідування на стан наркотичного сп’яніння в найближчому медичному закладі. Проте він відмовився в категоричній формі.

На громадянина патрульні винесли постанову згідно ч. 1 ст. 126 (Керування без відповідних документів) та склали протокол згідно ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння). Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

Також такий самий протокол цього ж дня патрульні винесли на 23-річного водія ВАЗ, який вчинив правопорушення на вулиці Чумацькій.

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