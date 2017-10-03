Водій-мажор “під кайфом” намагався “закосити” під пасажира

03/10/2017 Розмір тексту:

У Тернополі водій у стані наркотичного сп’яніння намагався обманути патрульних.

Побачивши службовий автомобіль патрульної поліції, водій BMW пришвидшився і почав здійснювати небезпечні маневри. Потім зупинився на заправці і різко пересів на місце пасажира. Це трапилося 2 жовтня, близько 18-ї години, на вулиці Степана Будного.

Інспектори запідозрили, що водій може перебувати у стані сп’яніння і у такий спосіб намагається уникнути відповідальності, тож підійшли аби перевірити документи.