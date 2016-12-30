Мати полоненого бійця з Тернопільщини розповіла про його життя у неволі. ВІДЕО

30/12/2016 Розмір тексту:

Кому свята, а кому – повернення. 29 грудня українська сторона передала в односторонньому порядку самопроголошеним “ДНР” і “ЛНР” 15 полонених.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

Зробили це задля розблокування процесу звільнення заручників, зазначає вона.

“Президент, СБУ, мінська група шукаємо кроки задля звільнення заручників, ми готові до компромісу, аби тільки звільнити хлопців. Серед переданих представникам ОРДЛО осіб 6 жінок, також є літні люди і ті, хто мать хвороби. Це жест доброї волі напередодні Різдва і новорічних свят і ми чекаємо на милосердя та гуманізм іншої сторони, якщо вони знають, що таке гуманізм і милосердя. На передачі 15-ти осіб були мами і дружини українських заручників, священики, які звернулися до представників РФ і ОРДЛО звільнити хлопців, проявити милосердя!”

Представники ОРДО пообіцяли, що до нового року будуть випущені підлітки, що іх утримують за “диверсії і тероризм”. Україна очікує звільнення хлопців та апелюємо до Москви і Кремля проявити гуманізм, відпустити заручників. На своїх рідних, ув’язнених у самопроголошених республіках, чекають і в Тернополі.

Про це – в сюжеті TV-4.