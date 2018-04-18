Матір встромила ніж у живіт 70-річного діда, який гвалтував її 10-річну доньку

18/04/2018 Розмір тексту:

З двома проникаючими ножовими пораненнями 17 квітня бригада швидкої допомоги доправила до лікарні чоловіка 1948 року народження. У потерпілого – поранення живота з ушкодженням внутрішніх органів та поріз ноги. Пенсіонер, стікаючи кров’ю, прийшов до колишньої дружини, яка й викликала медиків.

За словами начальника Монастириського відділення поліції Владислава Лазєбніка, того дня у село, де трапилося нещастя, надійшло два повідомлення на лінію “103” і одне в поліцію. Медики та слідчо-оперативна групи виїжджали до чоловіка та до дівчинки.

За попередньою інформацією, потерпілий пенсіонер напоїв алкоголем сусідську десятилітню дитину. Після цього затягнув її у своє помешкання, роздягнув і намагався вступити з нею в статеві зносини. Дитячі крики почули жінки. Підійшовши до хати, вони побачили оголеного діда та малолітню. Одна з них побігла повідомити про ситуацію маму дівчинки, яка мешкала за три хати.

Жінка кинулася до сусіда, вибила вікно, а потім двері. Відтягнувши доньку, схопила ніж та нанесла поранення кривднику.Після цього забрала п’ятикласницю додому і викликала поліцію та швидку. Поранений чоловік зумів дійти до колишньої дружини, яка також викликала медиків.

Дівчинку забрали до реанімації. На щастя, слідів згвалтування на ній медики не виявили, лише синці на руках в області зап’ястя. З нею спілкуватимуться психологи.

Чоловіка прооперували, але до свідомості він ще не прийшов.

Маму дівчинки затримали відповідно до статті 208 КПК. Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 121 ККУ. Вирішується питання й про відкриття кримінального провадження згідно з статтею 156 – розбещення неповнолітніх, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.