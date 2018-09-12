Масштабний фестиваль на вершині гори відбувся у Кременці. Фоторепортаж

Цього року свято було особливим, адже його учасники за кілька хвилин могли відчути найвеличніші епохи історії України.

Під час фестивалю «Бона-фест» молодіжна патріотична організація «Сокіл» репрезентувала унікальну історичну реконструкцію. Молодь відтворила життя українських захисників від часу Київської Русі і до сучасних.

Долучився до організації свята народний депутат України від партії ВО «Свобода» Михайло Головко. Він зазначив, що такі патріотичні заходи допомагають відродити у молоді історичну національну пам’ять.

«Київської Русі, Козацтва, Січового стрілецтва, Гайдамаків, вояків УПА – це армії нескорені. Це армії тих молодих хлопців і дівчат, які йшли на вірну смерть. Вони розуміли, що перспектив немає. Що неможна буде в той час, в 40-их роках, виграти одночасно від двох імперій війну. Але їхня жертовність заклала основи майбутнього піднесення нашої наці,ї» – каже народний депутат України від ВО «Свобода» Михайло Головко.

Молодь у костюмах своїх епох із захопленням розповідає про кожен із славних періодів української історії. «Київська Русь – це надзвичайно важлива частина нашої української історії. Від князя Святослава Хороброго до князів Галицько-Волинського Князівства. Цей період приніс нашій державі надзвичайно багато перемог. Також це місце надзвичайно важливе, бо Кременець – одне з двох міст, яке вистояло перед монголо-татарською навалою,» – розповідає учасник реконструкції у лицарських обладунках, учасник Всеукраїнської громадської організації «Сокіл» Дмитро.

Цікавим було відтворення доби козацтва, адже до виступу долучилися дівчата. Які, до речі, володіли шаблями не менш майстерно, ніж хлопці. «Я представляю епоху козацтва. Це епоха, яка дала Україні віру в себе і козаки – це воїни, яких не було більше ніде в світі. Вони здобували перемоги, які не здобула б будь-яка інша армія,» – каже Марта, учасниця Всеукраїнської громадської організації «Сокіл».

З особливим завзяттям відтворювали часи УПА. «Епоха УПА нам дає можливість дуже багато дізнатись про український повстанський визвольний рух. – зазначив учасник Всеукраїнської громадської організації «Сокіл» Олексій. – Якби не було УПА – не було б сьогодні незалежної України, української мови і культури»

На завершення виступу хлопці відтворили сучасну російсько-українську війну. «Чому ми закінчили саме АТО – як бачите, у нас в країні йде війна, нарешті це слово визнали. І якби з 2014 року не добровольці, які на Сході гинули і гинуть досі, хоча це й замовчують в новинах, не воювали і не стримували наші кордони, то можливо ворог вже був би тут, в Кременці б не було фестивалю, ми б сюди не приїхали,» – підсумував голова Тернопільського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Сокіл» Максим Кузів.

Завершився фестиваль концертом за участю відомих виконавців з Тернопільщини. А справжнім подарунком кременчанам став виступ гурту «Тінь сонця» із Полтави.