Масштабна пожежа на Тернопільщині: згоріло три тонни соняшнику

23/10/2017 Розмір тексту:

У Чортківському районі ліквідовано пожежу зерносушарки із соняшником.

Як повідомили в Управлінні ДСНС в області, 22 жовтня о 22:36 в селі Білобожниця Чортківського району виникла пожежа зерносушарки із соняшником.

Вогнем знищено близько 3 тонни соняшнику, пошкоджено шахту зерносушарки та стрічку транспортера.

Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано двома відділеннями чергового караулу державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано зерносушарку та близько 25 тонн насіння соняшнику.