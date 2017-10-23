Масштабна пожежа на Тернопільщині: згоріло три тонни соняшнику

23/10/2017 0
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У Чортківському районі ліквідовано пожежу зерносушарки із соняшником.

Як повідомили в Управлінні ДСНС в області, 22 жовтня о 22:36 в селі Білобожниця Чортківського району виникла пожежа зерносушарки із соняшником.

Вогнем знищено близько 3 тонни соняшнику, пошкоджено шахту зерносушарки та стрічку транспортера.

Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано двома відділеннями чергового караулу державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано зерносушарку та близько 25 тонн насіння соняшнику.

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