Масштабна пожежа на Тернопільщині: згоріло три тонни соняшнику
23/10/2017 0
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У Чортківському районі ліквідовано пожежу зерносушарки із соняшником.
Як повідомили в Управлінні ДСНС в області, 22 жовтня о 22:36 в селі Білобожниця Чортківського району виникла пожежа зерносушарки із соняшником.
Вогнем знищено близько 3 тонни соняшнику, пошкоджено шахту зерносушарки та стрічку транспортера.
Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано двома відділеннями чергового караулу державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано зерносушарку та близько 25 тонн насіння соняшнику.
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