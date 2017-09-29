Масштабна аварія на Тернопільщині: четверо потерпілих

29/09/2017 Розмір тексту:

Четверо людей потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася на Кременеччині у четвер, 28 вересня. О 13:39 на автодорозі Кременець-Тернопіль зіткнулися автомобілі Opel Kadett та Volkswagen Т4.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій Опеля, ви’їжджаючи з другорядної дороги на головну, не переконалася в безпечному русі і не пропустила транспорт, що рухався трасою. Така неуважність обернулася нещастям – відбулося зіткнення з бусом.

В реанімаційне відділення потрапила водій-порушниця. У жінки закрита черепно-мозкова травма, струс, перелом кісток тазу та лівого стегна, забої грудної клітки та потиличної ділянки голова.

За меддопомогою звернулося ще троє людей – пасажир з Opel Kadett та кермувальник й пасажир з іншого автомобіля. У потерпілих – забої та рани тіла й обличчя. Їх після огляду лікарів відпустили за місцем проживання. В обох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 часина 1 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху, повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.