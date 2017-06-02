Масову загибель риби на Тернопільщині розслідують поліцейські

02/06/2017 Розмір тексту:

15 квітня у ході обстеження держекоінспекцією у річні Горинка на території Підгаєцької сільради, що на Шумщині, виявлено факт масового мору риби. Загинуло майже півтори тисячі сріблястих карасів, більше ста штук плітки, сімдесят два окуні та шість щук.

Також неподалік ставка у селі Підгайці, який орендує житель Кременеччини, було знайдено три пустих мішки з під хлорованого вапна, яке й могло спричинити такі наслідки. Видаткові накладні на знайдені мішки видані на ім’я даного орендаря.

За фактом нанесення шкоди довкіллю на майже 273 тисячі гривень правоохоронці розпочали кримінальне провадження з правовою кваліфікацією частини 2 статті 242 Кримінального кодексу України – порушення правил охорони вод, що спричинили масову загибель об’єктів тваринного світу, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.