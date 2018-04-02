Масове отруєння у Збаражі: поліція проводить перевірку

02/04/2018 Розмір тексту:

У Збаражі зібралася комісія з надзвичайних ситуацій через отруєння дітей в одному з місцевих дошкільних закладів.

Впродовж минулих вихідних більше десяти дітей, які є вихованцями одного дошкільного закладу, потрапили до лікарні з ознаками отруєння. Малюкам надали необхідну допомогу та взяли аналізи, аби з’ясувати причини раптового погіршення стану здоров’я.

Попередньо у дітей діагностували сальмонельоз.

Розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування, повідомляють у поліції.

Правоохоронці за даним фактом проводять перевірки, вирішується питання про внесення інформації про дану подію в журнал Єдиного обліку про скоєнні злочини і правопорушення.