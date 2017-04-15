Мариновського остаточно позбавили впливу на тернопільський футбол

15/04/2017 Розмір тексту:

У Страстну п’ятницю, 14 квітня, відбулися засідання виконкому та конгресу Федерації футболу.

Рішенням виконкому Тернопільська обласна федерація футболу (керівник – Володимир Мариновський) виключена зі складу ФФУ. натомість Федераціч футболу Тернопільської області (керівник – нардеп від БПП Тарас Юрик) включена др складу ФФУ. За повідомленням головного редактора тижневика “Футбол” Артема Франкова обидва рішення членами виконкому проголосовані одноголосно.

Таким чином, багаторічний голова ТОФФ Володимир Мариновський остаточно позбувся впливу на тернопільський футбол. Тепер футбол на Тернопільщині перейде під цілковиту опіку президентської партії. Новий голова федерації є формальним керівником облорганізації БПП. У футбольних колах вважають, що причетність до президентської політсили допомогла Юрику провести бліцкриг з усунення Мариновського від влади в тернопільському футболі. Ключового для нього стала підтримка президента ФФУ Андрія Павелка, який є одним з чільних діячів БПП. Не зумівши добитися визнання у рамках існуючої ТОФФ, Юрик не розгубився. Була створена абсотно нова громадська структура, що отримала назву Федерації футболу Тернопільської області, яку й очолив Юрик. 14 квітня виконком ФФУ позбавив повноважень федерацію Мариновського та прийняв у свої ряди федерацію Юрика.

Наразі незрозумілі мотиви та наміри нового керівництва тернопільського футболу. Відверто кажучи, футбольне господарство області перебуває у занедбаному стані, починаючи від дитячо-юнацького і закінчуючи професійним рівнем.