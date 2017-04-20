Мама залишила малих дітей на два дні у квартирі, бо “святкувала Великдень”. ВІДЕО

20/04/2017 0
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Дітей забрали до притулку, де вони пробудуть до п’ятниці.

У Тернополі мати, яка лишила своїх малолітніх дітей у квартирі та пішла святкувати Великдень, пояснила, що за ними мав наглядати дідусь, йдеться у сюжеті ТСН.

“Я пішла, а тато відлучився буквально, тобто він поїхав в село, а я ж цього не знала”, – запевнила Тетяна Фуярчук.

Батько Тетяни у свою чергу розповів, що поїхав святкувати, бо думав, що донька вийшла ненадовго.

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