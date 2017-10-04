Малиною з Тернопільщини ласують у Європі

04/10/2017 Розмір тексту:

Окрім зерна, Тернопільщина суттєво збільшила поставки малини. Місцеві аграрії експортують її до Європи та країн Близького Сходу. Єдине, що бентежить працівників агропромислової галузі – тенденція до зниження ціни.

Житель села Великі Вікнини Збаразького району Микола Шимко розповідає, вже кілька років землю засаджує малиною, яка щоліта радує гарним врожаєм. Проте чоловіка бентежить зниження ціни.

«Ще кілька років тому ми продавали малину по 30 гривень за кілограм. Вдавалося непогано заробити. А от цього року ціна знизилася до дванадцяти гривень за кілограм. Це дуже мало. Шкода, що малина знецінюється».

Серед причин зниження цін на малину – спекулятивні тенденції, – пояснюють у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації. Ситуація може змінитися після створення кооперативів, які прийматимуть малину. Оскільки продаж перекупщикам сприяє знеціненню продукції.

А загалом Україна цього року в рази збільшила поставки малини до Європи. У липні її відправили споживачам Європи і країн Близького Сходу майже 900 тонн, а в серпні — майже 2 тисячі тонн. Найбільше купують нашу малину поляки і чехи. Вони приймають фрукти у замороженому вигляді. Відтак для місцевих аграріїв постало питання – як розвинути бізнес і вберегти малину від знецінення.

Софія Романська