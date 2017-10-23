Деякі тернополяни отримали дари осені. ФОТО

23/10/2017 Розмір тексту:

Акцію «Дари осені» організував у Тернополі благодійний фонд «Карітас». Самотнім літнім людям і безпритульним вручили продуктові набори з однойменною назвою.

Акцію «Дари осені» організували у рамках проекту «Домашня опіка». В обласному центрі продуктові набори отримало близько п’ятдесяти потребуючих людей.

«Багатьом самотнім літнім людям ми розвозили подарунки до їхнього помешкання. Цього року «Дари осені» досить щедрі. Ми роздавали по два пакунки, в одному – овочі, в іншому – різні крупи, цукор. Думаю цих продуктів вистачить на деякий час», – каже директор благодійного фонду «Карітас» Андрій Марчук.

Акція «Дари осені» – щорічна. Керівники проекту намагаються допомагати найбільш потребуючим жителям Тернополя, а також безпритульним особам.

Благодійний фонд «Карітас» планує збільшити кількість акцій, у рамках проекту «Домашня опіка». Але для реалізації ідеї необхідні партнери.

Софія Романська