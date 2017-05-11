Малолітній школяр обікрав автомобіль і витратив гроші на солодощі

11/05/2017 Розмір тексту:

До співробітників Зборівського відділення поліції звернувся житель села Біла Тернопільського району. Чоловік заявив про крадіжку великої суми грошей.

Зі слів потерпілого, він приїхав власним автомобілем у село ІванківціЗборівського району. Не зачинивши транспортного засобу, відійшов на декілька хвилин у справах. А коли повернувся, то виявив, що з салону зник гаманець, в якому було 500 гривень та 1800 злотих.

Слідчо-оперативна група, що виїхала на місце події, встановила, крадіжку з чужої автівки скоїв малолітній школяр. Хлопчина, опитаний в присутності матері, зізнався, що гривні витратив на різні смаколики, а інші гроші – злоті – викинув.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження. Відповідальність за вчинений малолітнім злочин нестимуть батьки, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.