Малолітні цигани серед білого дня нюхають клей. Реакція патрульних вражає. ФОТО
Біля супермаркету “Рукавичка” в Тернополі діти нюхали клей.
Свідком події стала тернополянка Тетяна Семусь, яка написала про випадок у мережі.
Цікаво, що жінка викликала до місця події патрульних, але ті ніяк не зреагували на побачене.
— 11-та ранку, вул. Острозького, біля входу в супермаркет “Рукавичка” троє характерної зовнішності дітей дихають клеєм з кульків. Викликаю поліцію, чекаю. Діти потихеньку пересуваються в бік Чікен-хату, я спостерігаю. Під’їхав патруль, патрульна вийшла з машини, зробила крок в їх бік – циганчата ноги в руки і навтьоки. Патрульна сідає в машину і все, зреагували, називається. Підхожу, питаю, чому нічого не роблять, чому не доганяють. Відповідають, що неповнолітніх без батьків затримувати не можуть, хіба можуть на місці провести профілактичну бесіду. Так шо, панове громадяни – так і будем мовчки спостерігати за тим, як вільно почуваються в нашому місті немісцеві непрацюючі особи, які незаконно проживають та його території без прописки, займаються жебракуванням, поводяться аморально і давайте не буду перераховувати все те, про що ви і так знаєте, — написала Тетяна.
Джерело: Доба
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