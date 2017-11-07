У Тернополі проти чоловіка розпочали кримінальне провадження через спробу підкупити слідчого

07/11/2017 0
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Статтю 369 частину 1 ККУ –  Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду інкримінують правоохоронці жителю Тернополя. Чоловік намагався дати двадцять тисяч гривень керівнику слідчого відділу за позитивне вирішення питання.

5 липня 2017 року, близько 17:00 мешканець обласного центру прийшов у приміщення Тернопільського відділу поліції і повідомив чергового, що хоче потрапити на прийом до когось із керівників слідчого відділу.

Чоловіка скерували до виконуючого на той момент обов’язки начальника СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області. Уже будучи в кабінеті чоловік почав  просити про призначення компетентного слідчого для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та вести подальший особистий контроль за ходом слідства. За це відвідувач пропонував 20 тисяч гривень.

Працівник органів внутрішніх справ міг без будь-яких проблем виконати дане прохання тернополянина. Проте відмовився від “винагороди” і повідомив про факт дачі неправомірної вигоди керівника Головного управління Нацполіції краю.

За спробу підкупити службову особу при виконанні тернополянин постане у суді. Йому загрожує штраф від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк, повідомляють у Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

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