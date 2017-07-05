Маленьким тернополянам будуть видавати паспорти і платити зарплату

05/07/2017 Розмір тексту:

Обрати майбутню професію з юних років закликають наймолодших тернополян. Дітям пропонують взяти участь у соціальному профорієнтаційному проекті «Місто професій». Такий захід для дітей організовують у Тернополі не вперше.

Відбудеться «Місто професій» у Тернополі восьмого липня в суботу о 12.00 в парку Топільче.

«Імпровізоване містечко професій розгорнеться у парковій зоні. Це єдиний на сьогоднішній день масштабний національний дитячий проект, мета якого – дати дітям можливість спробувати себе у різних професіях. При вході кожна дитина отримує паспорт, карту представлених професій, а також документ, який дає змогу «влаштуватися на роботу». В ігровій формі малюки матимуть можливість ознайомитися з особливостями таких професій як: ІТ-фахівець, аграрій, шоколатьє, продавець-консультат, провізор, лісоруб, стоматолог, перукар, кінолог та багато інших. «Працівники» навіть зможуть отримати заробітну плату за добре виконану роботу», – повідомляють у молодіжному центрі праці.

Приєднатися до «Міста професій» можуть всі охочі. Вхід вільний, але попередньо дітей необхідно зареєструвати. Вік учасників – від 2 до 17 років. Загалом по Україні у проекті планують задіяти до 400 000 дітей.

Софія Романська