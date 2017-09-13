Маленька дитина ледь не випала з п’ятого поверху на вулиці Руській

13/09/2017 Розмір тексту:

У Тернополі маленька дитина ледь не випала з п’ятого поверху багатоповерхівки.

Очевидці розповідають, що дівчинка зависла на підвіконні. На щастя, малечу врятувала сусідка.

Про інцидент у спільноті “Тернопільські плітки” розповів Ромко Задорожний.

— Щойно, з 5 поверху на Руській, 10, ледь не зістрибнула кількарічна дівчинка, яка відкрила то старе хиленьке вікно і зависла на підвіконні. На щастя, зорієнтувалась сусідка, яка через балкон дісталась квартири. Дуже кльово, що все обійшлось, але все ж. Яка відповідальність? – пише тернополянин.

Джерело: ternopil.te.ua