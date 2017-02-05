Малашівське сміттєзвалище будуть охороняти від сміттєвозів Садового

01/02/2017 Розмір тексту:

У Тернополі роками не вирішується проблема з облаштуванням нового полігону для вивезення твердих побутових відходів. Малашівське сміттєзвалище вже давно вичерпало свій ресурс і згідно законодавства туди не мали б вивозити сміття з міста. Вирішити проблему обіцяв вже не один керівник області та міста, але віз і нині там.

Мало того, що Тернопіль не може дати собі ради з власним полігоном для сміття, так тепер ще й сусіди зазіхають на нього. Було зафіксовано вже декілька випадків вивезення відходів зі Львова на звалища у Тернопільській області, в тому числі Малашівське. Наприкінці січня міський голова Львова звернувся з листами і до голови Тернопільської обласної адміністрації, і до керівника Тернополя з проханням дозволити тимчасово вивозити сміття зі Львова на звалища в області або місті. На міському рівні Андрію Садовому одразу відмовили.

– Міський голова Львова звернувся до нас офіційно з проханням допомогти йому щодо розміщення відходів, – каже Олег Соколовський, начальник управління ЖКГ, благоустрою та екології. – Ми дали відповідь, що не можемо цього зробити, оскільки в нас також є проблеми у цьому питанні і роз’яснили, як він може вирішити питання в інших напрямках. Ми технічно не можемо прийняти таку кількість сміття на сміттєзвалище, тому що наше сміттєзвалище не розраховане на такі об’єми. Їм варто завести три рази до нас сміття, і нам вже не залишиться місця для свого. Тернопіль – це один мікрорайон Львова.

Прохання Садового обговорили і на засіданні громадської ради при ТОДА.

– Міський голова Львова звернувся до голови облдержадміністрації з проханням винайти можливість приймати сміття на території Тернопільської області, – зазначив Валерій Федорейко, голова громадської ради при Тернопільській ОДА. – Ми, як громадська рада, в силу своєї діяльності повинні озвучити власну позицію. Те, що ми зараз маємо у Львові – це національна катастрофа спричинена дуже багатьма факторами, в першу чергу, на нашу думку, бездіяльністю міської влади. Про ці речі потрібно було говорити набагато раніше, а не чекати поки там станеться трагедія на сміттєзвалищі і вирішувати ті питання по-європейськи, якщо Львів каже, що він європейське місто, то всі підходи мають бути європейські, і не займатися піаром, продажем землі, чим в основному займаються наші очільники, а займатися нагальними питаннями. Однозначно, ніхто в Тернопільській області ні з громадськості, ні з політичних партій, я сподіваюсь, ні з діючої влади не скаже, що ми готові зараз приймати в такому вигляді, як воно є сміття зі Львова.

Валерій Федорейко нагадав присутнім на засіданні і про проблему Малашівського полігону, яка потребує нагального вирішення.

– Тернопіль має ще «крутішу» проблему, – каже він. – Ми додумалися вивозити на незаконне сміттєзвалище сміття в те місце звідки Тернопіль бере воду для пиття. Якщо ті екологи, які безвідповідально говорять, що все законно, то вони напевне нещирі люди. Коли щось станеться вони підуть зі сцени, а ми, тернополяни, залишимось один на один з проблемою. Тому на засіданні колегії облдержадміністрації ми чітко заявили, що терміново необхідно зайнятися цим питанням, аж до того, що створити екологічну службу та екологічну поліцію.

Поки земельна ділянка для нового сміттєзвалища не знайдена, у місті вирішили охороняти Малашівецьке звалище, щоб туди ніхто сторонній не вивозив сміття. Кошти на оплату послуг з охорони виділили на черговому засіданні виконкому міськради першого лютого.

– Неодноразово були повідомлення, що вивозиться сміття з інших міст України, в тому числі і Львова, адже Грибовицьким сміттєзвалищем користувався не тільки Львів, а й інші міста Львівської області. Щоб у подальшому не допускати таких випадків виділено кошти на те, щоб державна служба охороняла сміттєзвалище.

У рішенні зазначено, що кошти на це йдуть із загального фонду і на оплату послуг з охорони публічної безпеки та порядку на території міського сміттєзвалища виділено сто п’ятдесят чотири тисячі вісімдесят гривень.

Ольга Трач