Маланка у Горошовій розширює географію

30/12/2016 Розмір тексту:

«Свято Маланки» вже традиційно відбуватиметься у ніч з 13 на 14 січня на Борщівщині. Щороку масове театралізоване свято збирає тисячі людей, які з’їжджаються сюди звідусіль.

«Варто відзначити, географія святкування розширюється. 13 січня о 17.00 годині автентичний обряд «Маланка» розпочнеться у селі Устя. На імпровізованій сцені виступлять понад 10 фольклорних ансамблів з сусідніх прилеглих сіл. Потім о 20.00 святкове дійство охопить й село Горошова. Як правило, мешканці кожної вулиці вказаних сіл готують власну святкову шоу-програму з оригінальними костюмами, «перебраними» героями минулого й сучасності, величезними пересувними фігурами», — розповів начальник Управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації Григорій Шергей.

Танці, співи, колядки, вертеп, козацькі забави, показові варіанти обрядів, смакування традиційних новорічно-різдвяних страв й чудовий настрій чекають всіх, хто завітає на це свято. Фестиваль триватиме впродовж усієї ночі.