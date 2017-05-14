Макс Кідрук розповів у Тернополі про знакову книгу

14/05/2017 Розмір тексту:

Молодий, популярний письменник Макс Кідрук завітав у Тернопіль 13 травня. Він став одним із численних гостей мистецького фестивалю «Ї». Під час зустрічі із читачами в українському дому «Перемога» автор розповів про нову книгу, яка вийде з друку восени «Не озирайся і мовчи» або «НОІМ», про те над чим працюватиме далі, про любов до літератури і про свої пригоди в Африці.

Максим Кідрук працює у різних жанрах, а нову книгу він характеризує, як фантастичну з елементами ситуативного хорору. Автор популярних книг обіцяє, що новий твір буде не менш страшнішим за найстрашніші моменти у техно-трилері «Бот».

– Обіцяю, що ця історія буде не менш страшна, ніж найстрашніші моменти із «Бота», – каже Макс Кідрук. – Це те, що я люблю, і що називаю ситуативним хорором. Це коли вас страшенно лякає ситуація, коли я, як автор, придумав таку історію в яку ви повірили, і я описую ситуацію з героєм і вам стає страшно тому, що ви не знаєте, що буде наступної миті, а те, що може бути лякає вас до всирачки. Це буде книга зі значно глибшим, рельєфним, подвійним дном, ніж у «Зазирни у мої сни». Там буде багато речей з якими я хотів погратися, як автор. Буде багато символів, від яких в уважного читача, любителя трилерів будуть просто «бігати мурашки по спині», але не від страху. Для мене це дуже знакова книга і я дуже її чекаю. Даю гарантію, що після виходу «Не озирайся і мовчи» купа підлітків кинеться доламувати ліфтовий парк, який залишився нам у спадок від Радянського Союзу. Коли ви прочитаєте книгу, то зрозумієте чому. Насправді, ліфт – це теж символ, але страшний. У мене є рідери, які читають книжку перед друком, дають зауваження, критикують, і всі до єдиного написали, що історія з ліфтом – це було страшно. Частково «НОІМ» буде про парарельні світи, але більше про усвідомлення нами часу. Коли пишу фантастику, у тому ж «Зазирни у мої сни», то завжди намагаюсь опиратися на наукове підгрунття. Те ж саме буде в цій історії. І що дивовижно – це все реальні речі, які сьогодні вчені висловлюють з точки зору нашого розуміння квантової теорії, розуміння світу на мікроскопічному рівні.

Нова книга буде видрукувана до Львівського форуму видавців. Про сюжет автор не розповідає. Але, заплановано, що уривок з «НОІМ» Максим Кідрук прочитає під час ще одного тернопільського фестивалю – «Файне місто», який відбудеться у липні. А презентація книги у Тернополі відбудеться восени – після форуму видавців.

Ольга Трач

Фото автора