Майже в людський зріст: тернополянин упіймав гігантську рибину. ФОТО
04/10/2018 0
Розмір тексту:
Велетенського сома з нічної риболовлі привіз житель Тернополя.
Мешканці двору на вулиці Дружби ахали і охали і дивувалися рибині, пише tenews.org.ua.
– Та він ростом як я. Метерп’ядесят! – в захоплені сказала читачка, яка надіслала фото.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
- Пішла з дому і не повернулася: у Тернополі розшукують молоду жінку. ФОТО
- За завданням Гройсмана перевіряють бізнес тернопільських забудовників
- Бив палицею по голові: сусідський конфлікт завершився криміналом
- На Тернопільщині втопився чоловік, котрий рибалив з саморобного плоту
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...