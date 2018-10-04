Майже в людський зріст: тернополянин упіймав гігантську рибину. ФОТО

04/10/2018 0
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Велетенського сома з нічної риболовлі привіз житель Тернополя.

Мешканці двору на вулиці Дружби ахали і охали і дивувалися рибині, пише tenews.org.ua.

– Та він ростом як я. Метерп’ядесят! – в захоплені сказала читачка, яка надіслала фото.

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