Майже тисячу євро і золото винесли злодії з будинку мешканки Тернопільщини
19/05/2017 0
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До поліцейських Гусятинського відділення поліції надійшло повідомлення від жительки села Яблунів. Жінка розповіла, що з помешкання її матері 1961 року народження викрали цінні речі.
Невідомі потрапили до будинку підібравши ключ до вхідних дверей. Як наслідок зникло 13 500 гривень 500 євро, а також вибори з золота. За допомогою одразу звернулась до правоохоронців.
Відомості про подію внесено до ЄРДР за фактом крадіжки відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.
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