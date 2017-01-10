Майже сто крадіжок, 26 ДТП і троє загиблих: неспокійні свята на Тернопільщині

10/01/2017 Розмір тексту:

Сто шість правопорушень трапилося від початку року на Тернопільщині. Сімдесят чотири з них внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, що з 9:00 31 грудня до 9:00 3 січня та з 6 по 10 січня правоохоронці Нацполіції працювали у посиленому режимі несення служби. Публічну безпеку на свята забезпечувало 650 працівників поліції. 320 правоохоронців чергували у місцях масових святкувань, за безпекою дорожнього руху на дорогах області та в обласному центрі стежило 60 працівників поліції.

За 9 днів року в області правоохоронці зареєстрували 97 крадіжок – двадцять дві з квартир та 65 приватної власності. Потрапили до єдиного реєстру і три незаконних заволодінь транспортними засобами та шість злочинів, пов’язаних з наркотиками.

Не стали обережнішими у 2017 році ні водії, ні пішоходи Тернопілля. За кілька днів нового року на дорогах області трапилося 26 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло троє людей.

Відкриттям кримінального провадження завершилося для жителя Бучацького району і анонімне та неправдиве повідомлення про замінування будівлі районного суду.

У перші тижні січня до чергової частини надійшло 29 повідомлень про сімейні сварки та 23 про пожежі.

Правоохоронці закликають жителів міста та області бути обережними, стежити за власними речами, замикати оселі та автомобілі. Не забувайте й про власну безпеку – не зловживайте алкоголем, не паліть біля легкозаймистих речей та не нехтуйте правилами дорожнього руху. Цінуйте своє життя та життя оточуючих вас людей.