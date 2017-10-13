Майже сотня фахівців готується керувати у новоутворених громадах

13/10/2017 Розмір тексту:

91 кандидата зареєстрували територіальні виборчі комісії на виборах до об’єднаних територіальних громад з центрами у Зборові, Ланівцях, Хоросткові та Саранчуках.

Всі вони представляють Аграрну партію, та є фахівцями своєї справи.

«Ми висунули на виборах людей, які вже на ділі довели, що є людьми справи, – коментує керівник апарату ТОО Аграрної партії Володимир Мужевич. – Це і вчителі, і лікарі, і приватні підприємці, і фермери, і службовці різного рангу, словом, всі ті, хто вже досяг чогось у житті і зараз готові свої знання застосувати для розвитку громади, в якій живуть».

За словами пана Мужевича, всі кандидати розуміють відповідальність перед людьми за те, як в подальшому житиме громада.

«Ми орієнтуємося на те, що громада повинна вміти не лише заробляти, але і грамотно використовувати зароблені кошти, щоб не було зловживань, які мають місце сьогодні в окремих містах та селах», – наголошує Володимир Мужевич.

Як відомо, вибори заплановані на 29 жовтня.