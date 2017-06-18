Майже щодня мешканці Тернопільщини потрапляють на гачок аферистів

18/06/2017 Розмір тексту:

Телефонні шахраї продовжують видурювати готівку в мешканців краю. Щодня працівники правоохоронних органів документують звернення громадян щодо фактів шахрайства. Краяни через власну безпечність потрапляють на гачок аферистів.

Працівники Підгаєцького відділення поліції задокументували факт шахрайства. Заявниця розповіла, що до неї зателефонував невідомий, представившись співробітником банку, попросив повідомити уточнену інформацію щодо банківської картки.

26-річна місцева мешканка розповіла усі особисті дані, які необхідні були зловмиснику.

Жінка зрозуміла, що її ошукали, коли помітила, що з рахунку зникла сума – 8034 гривень. Потерпіла звернулась за допомогою до працівників поліції.

Майже щодня до правоохоронців надходять заяви від краян, які потерпіли від афер. Розкрити такого роду шахрайства доволі складно. Зловмисники, які вчиняють афери із банківськими картками, роблять свою справу швидко. Допоки потерпілий виявить, що його ошукали, гроші уже безслідно зникають з його рахунку.

Аби не потрапити на гачок такого роду шахраїв, поліцейські радять бути уважними. Працівники банку не телефонують клієнтам, щоб дізнатися інформацію про пароль та особисті дані. У разі такої ситуації і коли названий працівник дзвонить зі звичайного номера мобільного телефону, завершуйте розмову і передзвоніть за номером банку.

Ніколи нікому не повідомляйте свої персональні дані телефоном. Особливо це стосується цифрових кодів з SMS-повідомлень банку.

Намагайтеся контролювати свої особисті дані, які розміщені в соціальних мережах. Видаліть, на ваш погляд, усю небезпечну інформацію.

Ніколи і ні за яких умов не виконуйте з банкоматом дії, які вам диктує по телефону незнайомець.

Якщо ви підозрюєте шахрайство – блокуйте свій рахунок, радять у відділі комунікації поліції Тернопільської області.