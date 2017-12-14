Майже половину заробленого жителі області проїдають

14/12/2017 0
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За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у  ІІ кварталі 2017р. сукупні ресурси домогосподарства в середньому за місяць становили 10425 грн, у розрахунку на одну особу – 3558 грн.

Про це повідомляє Терноград з посиланням на головне управління статистики у Тернопільській області.

Найбільшу питому вагу (82,5%) в структурі цих ресурсів займали грошові доходи.

Негрошові доходи, тобто натуральні надходження, пільги та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг становили 11,8%, використані заощадження – 5,7%.

Сукупні витрати домогосподарства в середньому за місяць склали 9931 грн, у розрахунку на одну особу – 3389 грн.

На купівлю продовольчих товарів та на харчування поза домом члени домогосподарства витратили   4612 грн, на непродовольчі товари – 2506 грн, на оплату послуг – 1935 грн, на інші витрати (допомогу родичам, іншим особам, вклади до банків тощо) –   878 грн.

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